Денис Гнездилов установил новый мировой рекорд в толкании ядра среди спортсменов ростом не более 130 сантиметров на Паралимпиаде в Токио. Гнездилов толкнул снаряд на 11 метров 16 сантиметров.

В общем медальном зачете команда ПКР расположилась на третьем месте, завоевав 41 награду. Из них 14 медалей высшего достоинства, 7 серебряных и 20 бронзовых. Первое место сохраняет сборная Китая, вторыми идут британцы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

