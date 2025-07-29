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Новости

Новости

29 июля, 08:00

Спорт

Сборная России по баскетболу проиграла Ирану в товарищеском матче

Сборная России по баскетболу проиграла Ирану в товарищеском матче

В столице заработали бесплатные поп-ап площадки для активного отдыха

Собянин открыл Дом русского бильярда в историческом клубе фабрики "Свобода"

Собянин открыл Дом русского бильярда в историческом клубе фабрики "Свобода"

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Турнир по стритболу прошел в рамках проекта "Лето в Москве"

Турнир по стритболу прошел в столице в рамках проекта "Лето в Москве"

Сборная России по баскетболу проиграла команде из Ирана в товарищеском матче. Встреча проходила в Химках и завершилась со счетом 67:70. Среди игроков российской команды самым результативным стал Александр Щербенев, который набрал 16 очков.

Футбольный стадион "РЖД Арена" специально переделают под Московские экстремальные игры, которые состоятся в воскресенье, 3 августа. На поле и прилегающих зонах установят большую трассу с рамками и трамплинами. Участникам мероприятия предстоит исполнить трюки на самокатах и специальных велосипедах. Также запланированы мотофристайл и фристайл на снегоходах.

В Германии определили самого сильного человека планеты. Новый мировой рекорд в становой тяге поставил исландский пауэрлифтер и актер из сериала "Игра престолов" Хафтор Бьернссон. Ему удалось поднять штангу весом 505 килограммов, побив прежний официальный рекорд в 500 килограммов. Атлет использовал разрешенные правилами специальные ремни и костюм.

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