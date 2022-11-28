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Экс-судья Федотов назвал драку футболистов "Зенита" и "Спартака" позором футбола РФ

Экс-судья Федотов назвал драку футболистов "Зенита" и "Спартака" позором футбола РФ

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Бывший судья по футболу Игорь Федотов прокомментировал драку "Зенита" и "Спартака", которая произошла 27 ноября. По его словам, это был позор для российского футбола.

Тем временем главный тренер ФК "Зенит" Сергей Семак признался, что у него было ощущение, что матч добром не кончится, так как игра была очень напряженной. Однако это не сказалось на результате – в основное время футболисты не забили ни одного гола. Зато после финального свистка потасовка закончилась шестью красными карточками. По словам игроков, удалили с поля самых активных участников.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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