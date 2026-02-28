Новости спорта: Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира в Дубае

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинале турнира в Дубае. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу россиянина. Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. Таким образом спортсмен из РФ прошел в финал. Призовой фонд турнира превышает 3,3 миллиона долларов.

Бывший полузащитник футбольного клуба "Краснодара" Жоаозиньо завершил профессиональную карьеру. Бразильский футболист, ставший гражданином России в 2016 году, защищал цвета "быков" на протяжении семи лет (с 2011 по 2018 год). За этот период он провел 217 матчей, забив 39 голов. Помимо "Краснодара", хавбек выступал в РПЛ за московское "Динамо" и "Сочи".

