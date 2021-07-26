Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Тик-Токио". В ней рассказывают, что происходит на Олимпиаде за пределами соревнований глазами спортсменов.

В понедельник, 26 июля, установили рекорд по среднему возрасту призеров – это 14 лет и 191 день. В дисциплине стрит медали завоевали три скейтбордистки, которым 13, 13 и 16 лет. Обладательница золотой медали – самая юная призерка игр с 1994 года.

Главное, говорят тренеры, не возраст, а воля к победе. В спартанских условиях олимпийской деревни все нацелены только на результат. О хрониках токийской жизни спортсмены регулярно сообщают в Instagram. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.