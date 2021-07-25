Светлана Разворотнева: Политика не помешает нашей сборной победить в Токио

Фото: Екатерина Бибикова
Советник уполномоченного по правам человека в Москве Светлана Разворотнева приняла участие в акции в поддержку команды ОКР на Олимпиаде в Токио.
Организаторы флэшмоба растянули триколор и исполнили одну из любимых песен чемпионов "Есть только миг".
"Поддержать наших ребят в Токио особенно важно потому, что нашим спортсменам вновь запрещено выступать под национальным флагом и использовать гимн России в качестве музыкального сопровождения", – заявила Разворотнева.
Общественница отметила, что россияне гордятся своими спортсменами и ждут новых побед.
По словам Светланы Разворотневой, проведение Олимпийских игр в Токио представляет собой важное заявление для человечества, поскольку спорт выступает объединяющим фактором.
Ранее 25 июля стрелок Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль Олимпиады в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров. Команда лучниц получила серебряную медаль в своей дисциплине.
Кроме того, еще две медали в общий зачет команды ОКР принесли рапиристки Лариса Коробейникова и Инна Дериглазова – бронзовую и серебряную соответственно.
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