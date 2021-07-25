Светлана Разворотнева: Политика не помешает нашей сборной победить в Токио

Фото: Екатерина Бибикова

Советник уполномоченного по правам человека в Москве Светлана Разворотнева приняла участие в акции в поддержку команды ОКР на Олимпиаде в Токио.

Организаторы флэшмоба растянули триколор и исполнили одну из любимых песен чемпионов "Есть только миг".

"Поддержать наших ребят в Токио особенно важно потому, что нашим спортсменам вновь запрещено выступать под национальным флагом и использовать гимн России в качестве музыкального сопровождения", – заявила Разворотнева.

Общественница отметила, что россияне гордятся своими спортсменами и ждут новых побед.

По словам Светланы Разворотневой, проведение Олимпийских игр в Токио представляет собой важное заявление для человечества, поскольку спорт выступает объединяющим фактором.

Ранее 25 июля стрелок Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль Олимпиады в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров. Команда лучниц получила серебряную медаль в своей дисциплине.

Кроме того, еще две медали в общий зачет команды ОКР принесли рапиристки Лариса Коробейникова и Инна Дериглазова – бронзовую и серебряную соответственно.