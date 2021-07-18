"Московский спорт": "Зенит" обыграл "Локомотив" в матче за Суперкубок России

"Зенит" разгромил "Локомотив" и стал обладателем футбольного Суперкубка страны. Первый трофей этого сезона в России разыграли в Калининграде. За два тайма петербуржцы забили москвичам 3 гола. Сколько железнодорожники не старались, но отквитать хотя бы один мяч так и не получилось.

До старта нового сезона РПЛ меньше недели. Мы собрали ТОП главных трансферов межсезонья. Самые глобальные перестановки произошли в ЦСКА. Руководство неожиданно рассталось с главным тренером Ивицей Оличем. Зато пополнили ряды армейцев два участника прошедшего Евро.

Мужская регбийная сборная России проиграла Португалии на Чемпионате Европы. Важный матч прошел в Нижнем Новгороде. Эта неудача первая за 10 лет против этого соперника. Поражение сильно осложнило задачу квалификации на кубок мира в 2023.

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