Бондарь и Минибаев выиграли бронзу Олимпиады в синхронных прыжках в воду с вышки

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Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовую медаль в соревнованиях по прыжкам в воду среди мужчин на Олимпийских играх. Их результат составил 89,64, сообщает "Газета.ру".

Первыми стали спортсмены из Великобритании (101,01). Меньше чем на один балл от них отстали представители Китая Юань Цао и Айсэнь Чэнь.

Также известно, что после игр в Токио Минибаев намерен завершить карьеру в индивидуальных прыжках в воду.

Сейчас российские олимпийцы занимают седьмое место в медальном зачете игр. В их копилке одна золотая, четыре серебряные и три бронзовые медали.

Ранее россиянка Татьяна Минина завоевала серебряную медаль в соревнованиях по тхэквондо на Олимпийских играх в Токио. В финале со счетом 17:25 она уступила американке Анастасии Золотич. Минина принесла команде ОКР седьмую медаль. Таким образом, на счету российских спортсменов одна золотая награда, четыре серебряные и две бронзовые.