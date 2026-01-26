Автогонщик Шумахер больше не прикован к постели после травмы

Автогонщик Михаэль Шумахер больше не прикован к постели. Об этом пишет британская пресса.

По данным источников, семикратный чемпион мира по автогонкам может передвигаться на инвалидной коляске с помощью медсестры и терапевта. В 2013 году после завершения карьеры он катался на лыжах во французских Альпах и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Шумахер много лет был на вентиляции легких и не мог двигаться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.