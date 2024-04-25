Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

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25 апреля, 23:50

Спорт

Эксперт рассказал, что входит в норму ГТО

Эксперт рассказал, что входит в норму ГТО

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Летом в московских парках можно будет сдать нормы ГТО. Они состоят из 18 ступеней, в зависимости от которых формируется и набор упражнений. Среди них есть обязательные испытания и опциональные.

В случае выполнения нормативов до уровня бронзового, серебряного или золотого знаков абитуриент, например, может получить дополнительные баллы для поступления в вуз, а москвичи старше 18 лет – 15 тысяч баллов, которые можно потратить на билеты в театр, пополнение карты "Тройка" или покупки в магазинах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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