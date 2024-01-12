Журова раскритиковала желающего выступать за США шпажиста Биду

Фото: ТАСС/ЕРА/NIC BOTHMA

Фехтовальщик Сергей Бида и его жена Виолетта не получили разрешения от России выступать за сборную Соединенных Штатов. Об этом заявила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, сообщает News.ru.

Она указала, что на чемпионате Европы по фигурному катанию за другие страны выступало много россиян, которые прошли необходимые процедуры на законных основаниях. Однако с Бидой получилась другая ситуация, отметила Журова.

"Они (Бида и его супруга. – Прим. ред.) эти процедуры не проходили, разрешение не получали. Реально просто ребята сбежали", – заключила депутат.

Ранее сообщалось, что Бида намеревается получить гражданство США и выступить за национальную команду на Играх в Париже. Сообщается, что Олимпийский комитет Соединенных Штатов направил письмо в конгресс для ускорения процесса получения гражданства.

Также на супругов завели уголовное дело о самовольном оставлении части. Депутат ГД Александр Хинштейн объяснил, что они являются действующими военнослужащими – выступали за "Динамо" и числились инструкторами спорткоманды управления Центрального округа Росгвардии. Как утверждает парламентарий, Росгвардия и Федерация фехтования РФ не смогли связаться со спортсменами, в связи с чем 29 июня 2023 года их убрали из перечня кандидатов в сборную России. Также их уволили из войск нацгвардии по причине невыполнения условий контракта.

До этого МВД РФ объявило шпажистов в розыск. Статья УК РФ, по которой разыскиваются спортсмены, не упоминалась.