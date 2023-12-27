ЦСКА уволил объявленную МВД в розыск российскую шпажистку

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Российская шпажистка Виолетта Бида, которая была объявлена с мужем Сергеем в розыск из-за участия в чемпионате США, не является действующим офицером Вооруженных сил РФ. Об этом телеканалу "Матч ТВ" рассказала заместитель начальника ЦСКА по военно‑политической работе Светлана Ишмуратова.

По ее словам, спортсменка была отстранена от должности еще в октябре. При этом Ишмуратова предупредила, что все вопросы необходимо адресовать Федерации фехтования России.

Виолетта и Сергей Бида – пара, которая живет в Калифорнии. За период своей карьеры они завоевали звания призера чемпионата Европы и серебряного призера Олимпиады в Токио в командном турнире соответственно. Несмотря на работу в должностях военнослужащей и офицера Росгвардии, они выступили на чемпионате США.

Ранее МВД РФ объявило в розыск шпажистов Сергея и Виолетту Бида, которые приняли участие в чемпионате США без одобрения РФ. Статья Уголовного кодекса России, по которой разыскиваются спортсмены, не упоминается.

