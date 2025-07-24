Жителям столицы рассказали, где можно сыграть в шахматы

Попробовать себя в интеллектуальных видах спорта можно на площадках проекта "Лето в Москве". Например, в Театральном проезде у гостиницы "Метрополь" открылся Шахматный сквер. Кроме того, открыта 41 площадка турнира "Герои шахматной доски, Москва".

Вдобавок к этому, на Тверском бульваре, площадках "Московских сезонов", а также на пешеходных улицах и в парках проходят турниры по игре "Камень, ножницы, бумага". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.