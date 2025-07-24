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Новости

24 июля, 12:00

Спорт

Жителям столицы рассказали, где можно сыграть в шахматы

Жителям столицы рассказали, где можно сыграть в шахматы

"Это Москва. Инфраструктура": Олимпийская деревня

Тренировка по боксу для новичков пройдет на Петровском бульваре

Фитнес-станция "Русский ниндзя" появится в столичных Вешняка

Москвичей пригласили на занятия спортом с профессиональными инструкторами

В Москве каскадеры шоу "Русский форсаж" установили пять мировых рекордов

"Интервью": Надежда Петрова – о главном секрете успеха в спорте

Жителям столицы рассказали, каким спортом можно заняться на площадках "Лета в Москве"

Площадки "Московского спорта" открыты до 7 сентября

Москвичам и туристам рассказали о площадках фестиваля городских видов спорта

Попробовать себя в интеллектуальных видах спорта можно на площадках проекта "Лето в Москве". Например, в Театральном проезде у гостиницы "Метрополь" открылся Шахматный сквер. Кроме того, открыта 41 площадка турнира "Герои шахматной доски, Москва".

Вдобавок к этому, на Тверском бульваре, площадках "Московских сезонов", а также на пешеходных улицах и в парках проходят турниры по игре "Камень, ножницы, бумага". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
спортгородвидеоМария РыбаковаИван Евдокимов

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