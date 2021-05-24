В Mercedes объяснили, почему Боттас сошел с дистанции гонки "Формулы-1"

Гонка "Формула-1" в Монако в минувшее воскресенье обернулась настоящей драмой для пилота команды Mercedes-Benz Вальтери Ботаса. Гонщик из Финляндии на немецкой машине шел вторым и всерьез рассчитывал подняться на подиум в одной из самых престижных гонок сезона.

Однако во время пит-стопа механики не смогли снять правое переднее колесо его болида. Позже в команде заявили, что гайка прикипела и открутить ее было невозможно. После двух минут неудачных попыток механиков Ботас сошел с дистанции.

Победу в итоге праздновал пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен, вторым стал Карлос Сайнс из Ferrari, тройку лидеров замкнул представитель "Макларена" Ландо Норрис. Россиянин Никита Мазепин стал 17. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.