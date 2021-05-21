Уличных спортсменов России пригласили поучаствовать в чемпионате Urban Battle

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Городских экстремалов из семи российских городов пригласили принять участие в чемпионате уличных видов спорта Urban Battle. Об этом рассказали в пресс-службе оператора мобильной связи Tele2, который проводит мероприятие.

Уточняется, что принять участие могут спортсмены и команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Ростова-на-Дону, Сочи, Екатеринбурга и Архангельска, представляющие такие дисциплины, как скейтбординг, фриран, BMX, роллер-спорт или самокатный спорт. Для этого в период с 21 мая по 11 июня необходимо подать заявку, приложив к ней видео со своими трюками продолжительностью не более минуты.

После этого Tele2 вместе с приглашенными членами жюри в каждом из городов сформируют из лучших спортсменов по 10–20 команд, которые затем при поддержке оператора снимут финальный ролик. Мастерство участников оценят лучшие спортсмены в своих категориях. В их числе Александра Шевченко (паркур), Ксения Маричева (скейтбординг), Константин Андреев (BMX-фристайл).

"Особенно ценно, что проект объединяет различные дисциплины – BMX, паркур, скейт и другие. Надеемся, что и в новом сезоне Urban Battle подарит много позитивных впечатлений участникам и зрителям", – поделилась своим мнением о чемпионате Ксения Маричева.

Финал и церемония награждения состоятся 7 августа в Санкт-Петербурге в формате телемоста. Участники проекта представят себя и покажут жюри свои видеоролики. Каждая лучшая команда получит по 300 тысяч рублей, такой же приз достанется одной из команд в качестве специального приза от членов жюри. Приз зрительских симпатий составит 50 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрены и индивидуальные вознаграждения в размере 20, 30 и 50 тысяч рублей.

Ранее в столичном районе Марьино состоялось открытие сезона по велосипедному спорту ВМХ. Мероприятие сопровождалось масштабной BMX-гонкой, в которой участвовали более 300 спортсменов в возрасте от 6 до 18 лет.

