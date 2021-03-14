"Московский спорт": Большунов и Ступак разгромили норвежцев на этапе Кубка Мира

Настоящий праздник своим болельщикам устроили российские лыжники. В субботу, на этапе кубка мира в Швейцарии Александр Большунов практически играючи разобрался со всеми соперниками. Многие ждали дуэли нашего спортсмена с норвежцем Клебо. Большунов уверенно опередил скандинава и за километр до финиша и гарантировал себе золото. В сумасшедшем темпе свою гонку прошла и Юлия Ступак. Лидерство она захватила еще на втором круге.

Не менее хорошо выходные складываются и для поклонников московского Спартака. Речь уже о футболе. Красно-белые накануне смогли обыграть в Петровском Парке Динамо и вышли на второе место в чемпионате. Безусловной сенсацией 22 тура стало поражение ЦСКА в Туле.

Для Арсенала это вообще первая победа в последних 10 матчах. Армейцы после неудачи – третьи в таблице. Еще одна столичная команда Локомотив, сегодня вечером принимает одного из лидеров – футбольный клуб Сочи.

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