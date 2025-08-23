Форма поиска по сайту

23 августа, 19:25

Фестиваль самодельных летательных аппаратов "ЛетФест" прошел в Москве

Москва окрыляет: спортивно-развлекательный фестиваль "ЛетФест" прошел в столице 23 августа. Два десятка команд, капитанами которых стали известные спортсмены, артисты и блогеры, соревновались в запуске самодельных летательных аппаратов.

Для состязаний на Крымской набережной установили специальную 6-метровую рампу, с которой и стартовали аппараты. Оценивало участников жюри, в состав которого вошли представители спорта, музыки и медиа. По итогам испытаний три команды-победителя наградили ценными призами.

Вместе с десятками тысяч зрителей на шоу для всей семьи побывала и ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

