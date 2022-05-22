Футболист Алан Дзагоев попрощался с ЦСКА

Полузащитник Алан Дзагоев попрощался с ЦСКА. Футболист выступал за московскую команду 14 лет. В сети распространилось трогательное видео с матча красно-синих и "Ростова". Дзагоев пришел на фанатскую трибуну и вместе с болельщиками скандировал знаменитые кричалки.

В общей сложности Дзагоев провел за красно-синих 397 игр, забил 77 голов. В составе армейского клуба он стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.