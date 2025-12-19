Все больше москвичей начали увлекаться плаванием

Все больше москвичей выбирают плавание – спорт, у которого почти нет противопоказаний. Секции для взрослых и детей работают в каждом районе города. Как становятся чемпионами и с какими трудностями сталкиваются юные спортсмены, показали соревнования в бассейне "Янтарь".

На старт вышли лучшие пловцы из школ олимпийского резерва. Тренер, заслуженный мастер спорта Валентина Ракаева, отмечает, что с детства приучает учеников к дисциплине. Юные спортсмены признаются, что справиться с волнением им помогают талисманы.

