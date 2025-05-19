Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории мирового футбола

Российский вратарь Лев Яшин признан лучшим голкипером за всю историю мирового футбола по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Он обошел итальянца Джанлуиджи Буффона и немца Мануэля Нойера.

Ранее FIFA назвала Яшина лучшим вратарем двадцатого века, а также он стал единственным представителем России, получившим "Золотой мяч". Всю карьеру Яшин провел в московском "Динамо", сыграл 74 матча за сборную СССР и завоевал золото Олимпиады 1956 года и чемпионата Европы 1960 года.

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