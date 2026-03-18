Бесплатные тренировки по танцевальному фитнесу пройдут на ВДНХ 18 марта

В рамках проекта "Мой спортивный район" для детей и взрослых подготовили бесплатные тренировки по танцевальному фитнесу на ВДНХ. Такие занятия помогут укрепить сердечно-сосудистую систему и зарядиться бодростью. Начало – в 19:00 18 марта.

В бассейне "Арбат" пройдет тренировка по плаванию. Начало – в 21:15.

В спорткомплексе "На Таганке" опытные инструкторы проведут занятие по теннису. Эта игра помогает поддерживать физическую форму и улучшает настроение.

В спорткомплексе "Дворец детского спорта" в 12:00 состоится скандинавская ходьба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.