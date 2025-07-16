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16 июля, 08:00

Спорт

Фестиваль по случаю 130-летия отечественного бокса прошел в Москве

Фестиваль по случаю 130-летия отечественного бокса прошел в Москве

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В Москве отметили 130-летие отечественного бокса. В программу фестиваля вошли парад чемпионов, зарядка с легендами российского спорта, показ боксерской моды и турнир по кулачному бою. Также гости могли принять участие в эстафетах и мастер‑классах. Кроме того, работала арт‑зона с объемными инсталляциями, аттракционы "VR‑бокс" и "скоростная груша". Мероприятие посетил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

Международный олимпийский комитет показал, как будут выглядеть медали игр 2026 года, которые будут вручать спортсменам на соревнованиях в Италии. Награды изготовит Государственный институт монетного двора и полиграфии страны. Материалом станет переработанный металл, полученный из собственных производственных отходов. Общее количество медалей составит 1146 штук.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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