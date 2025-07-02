Давшая орангутангу вейп Лучкина исключена из боксерского клуба

Фото: телеграм-канал "Сафари Парк Тайган"

Боксер Анастасия Лучкина, которая дала покурить вейп орангутангу в крымском парке "Тайган", исключена из клуба "Боец". Об этом ТАСС заявил тренер спортсменки и руководитель учреждения Владимир Акатов.

"Она (Лучкина. – Прим. ред.) исключена из клуба. Мы разговаривали с ней. Извинения? А что теперь эти извинения, клуб на всю страну опозорила. Кому теперь эти извинения нужны", – сказал собеседник агентства.

Ранее в Сети распространилось видео, как Лучкина просунула электронную сигарету через прутья решетки и дала орангутангу покурить. В "Тайгане" уточнили, что у животного появилась вялость и пропал аппетит. Спустя время самочувствие обезьяны улучшилось.

Сначала девушка отрицала свою причастность к произошедшему, однако позже принесла извинения. Она призналась, что совершила поступок недостойного содержания в погоне за "хайпом".