Боксер Лучкина извинилась за ситуацию с вейпом и орангутангом

Фото: телеграм-канал "Сафари Парк Тайган"

Боксер Анастасия Лучкина извинилась за ситуацию с курением вейпа с орангутангом Даной в крымском парке "Тайган". Об этом она заявила в видеообращении, опубликованном в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

"К сожалению, недавно я совершила поступок недостойного содержания и выложила в Сеть видео, о чем сейчас искренне сожалею", – высказалась Лучкина.

Она объяснила, что перед ней другие гости зоопарка также давали обезьяне покурить табак, поэтому она в погоне за хайпом последовала их примеру, засняла инцидент и выложила в Сеть. Боксер добавила, что очень любит животных и не хотела никому причинить вреда.

"Я прошу у всех прощения и обязуюсь, что больше такой ситуации не повторится", – добавила она.

Лучкина поделилась, что не пьет алкоголь и не курит сигареты, а также уже 10 лет занимается спортом и выступает на соревнованиях. По ее утверждению, она искренне хочет продолжить свою карьеру.

"Мы не хотим ломать судьбу этой девушке. Главное, чтобы она поняла, что сделала, и действительно раскаялась в этом", – цитирует RT сотрудников "Тайгана".

Боксершу призвали еще раз посетить парк и заняться волонтерством, чтобы посмотреть на животных не как на предмет хайпа, а как на живых существ.

Представители "Тайгана" также просили боксершу уточнить, отдала ли орангутан Дана устройство или проглотила. Дело в том, что животное не дало сделать рентген. Лучкина заверила, что забрала устройство у животного.

Орангутан чувствует себя лучше, специалисты давали ей компот и лекарства, чтобы вывести вредные вещества. Сотрудники парка продолжают контролировать ее состояние.

Ранее в Сети распространилось видео, как Лучкина просунула вейп через прутья клетки и дала обезьяне покурить. Специалисты предположили, что ролик был склеен, поэтому неизвестно, сколько именно минут она давала животному вейп и сколько яда попало в его организм. У орангутана появилась вялость и пропал аппетит.