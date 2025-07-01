В парке "Тайган" заявили об ухудшении самочувствия покурившего вейп орангутана

Фото: телеграм-канал "112"

Орангутану Дане, которой спортсменка из Краснодара Анастасия Лучкина дала вейп в крымском парке "Тайган", сделают рентген, так как у животного появилась вялость и пропал аппетит. Об этом RT сообщили в пресс-службе учреждения.

Информация о том, что обезьяне дали электронную сигарету, ранее появилась в телеграм-каналах. Также в Сети распространилось видео, на кадрах которого девушка просунула вейп через прутья клетки.

Говоря о состоянии орангутана, сотрудники парка предположили, что Дана могла проглотить пластиковую часть устройства.

"Сколько яда от этой сигареты попало внутрь, мы не знаем. Видео, которое выложила эта девушка, явно склеено. Сколько минут она давала покурить орангутану, неизвестно", – рассказали в парке.

При этом пресс-секретарь "Тайгана" Татьяна Алексагина считает, что спортсменка заслуживает наказания за жестокое обращение с животным, так как, по ее мнению, действия были целенаправленными. Что касается подачи заявления в полицию, это предстоит решить директору "Тайгана" Олегу Зубкову и его супруге, подчеркнула Алексагина.

Сама Лучкина уже прокомментировала свой поступок.

"У обезьяны в клетке лежала сигарета, она сама мне дала. Кто-то положил ей в клетку, она курила, я забрала", – приводят журналисты ее слова.

При этом на видео отчетливо видно, как спортсменка сама пользуется вейпом, затем отдает ее обезьяне, а не наоборот.

За последнее время это уже второй инцидент в "Тайгане". Ранее на директора парка напал лев. Врачи оценивали состояние Зубкова как тяжелое, поскольку хищник разорвал ему трахею. Также при нападении пострадали мышцы шеи и была оторвана большая грудная мышца слева. Однако под наблюдением врачей состояние мужчины улучшается.

Зубков распорядился не усыплять напавшего на него зверя. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда".