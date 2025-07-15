Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июля, 23:00

Спорт

Москвичам рассказали о большой спортивной программе на лето

Москвичам рассказали о большой спортивной программе на лето

В Москве 19 июля впервые пройдет "Big Run Fest"

Жителям и гостям столицы рассказали о масштабной спортивной программе на лето

"Мой район. Новости": спорткомплекс "Олимпийский" откроют после реконструкции в Москве

В Удмуртии завершился 3-й этап многодневной велогонки

Москвичей и туристов пригласили на серфинг в парке "Ходынское поле"

Около 100 спортивных площадок появится в "Олимпийском" после реконструкции

Александр Овечкин выбрал для летнего отпуска престижный турецкий курорт

Москвичи и туристы могут поучаствовать в шахматных турнирах у гостиницы "Метрополь"

Площадь "Олимпийского" после реконструкции составит 850 квадратных метров

На лето в столице подготовлена большая программа спортивных событий. К мероприятиям могут присоединиться все желающие и попробовать себя, например, в выполнении норм ГТО. Сделать это можно в парках "Яуза", "Ходынское поле", "Красная пресня", а также в парке Олимпийской деревни, 850-летия Москвы и других.

Кроме того, москвичей ждут мероприятия, организованные Москомспортом. Среди них – различные турниры, соревнования и гонки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика