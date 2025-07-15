Москвичам рассказали о большой спортивной программе на лето

На лето в столице подготовлена большая программа спортивных событий. К мероприятиям могут присоединиться все желающие и попробовать себя, например, в выполнении норм ГТО. Сделать это можно в парках "Яуза", "Ходынское поле", "Красная пресня", а также в парке Олимпийской деревни, 850-летия Москвы и других.

Кроме того, москвичей ждут мероприятия, организованные Москомспортом. Среди них – различные турниры, соревнования и гонки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.