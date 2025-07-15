Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июля, 12:00

Спорт

Жителям и гостям столицы рассказали о масштабной спортивной программе на лето

Жителям и гостям столицы рассказали о масштабной спортивной программе на лето

"Мой район. Новости": спорткомплекс "Олимпийский" откроют после реконструкции в Москве

В Удмуртии завершился 3-й этап многодневной велогонки

Москвичей и туристов пригласили на серфинг в парке "Ходынское поле"

Около 100 спортивных площадок появится в "Олимпийском" после реконструкции

Александр Овечкин выбрал для летнего отпуска престижный турецкий курорт

Москвичи и туристы могут поучаствовать в шахматных турнирах у гостиницы "Метрополь"

Площадь "Олимпийского" после реконструкции составит 850 квадратных метров

Москвичам и гостям столицы рассказали о спортивных мероприятиях города

В "Олимпийском" появятся 100 спортивных площадок и 15 бассейнов после реконструкции

На лето в Москве приготовлена большая программа спортивных событий, к которым могут присоединиться все желающие. Например, попробовать выполнить нормы ГТО можно в парках "Яуза", "Ходынское поле", "Красная пресня", а также в парке Олимпийской деревни, 850-летия Москвы и других.

Кроме того, москвичей ждут мероприятия, организованные Москомспортом. Среди них – различные турниры, соревнования и гонки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика