Жителям и гостям столицы рассказали о масштабной спортивной программе на лето

На лето в Москве приготовлена большая программа спортивных событий, к которым могут присоединиться все желающие. Например, попробовать выполнить нормы ГТО можно в парках "Яуза", "Ходынское поле", "Красная пресня", а также в парке Олимпийской деревни, 850-летия Москвы и других.

Кроме того, москвичей ждут мероприятия, организованные Москомспортом. Среди них – различные турниры, соревнования и гонки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.