Занятия по танцевальному фитнесу пройдут в рамках проекта "Мой спортивный район" в Москве

В Москве в рамках проекта "Мой спортивный район" проводятся бесплатные тренировки. В среду, 15 апреля, горожане могут сходить на танцевальный фитнес на ВДНХ. Начало в 19:00. Побегать можно будет в столичных парках – старт в 19:30.

Также для москвичей проведут занятие по атлетической гимнастике в Мосгорспорте в 16:00. А для тех, кто любит игры с ракетками, пройдет бадминтон в спорткомплексе "Движение" в 12:00.

Чтобы посетить тренировку, нужно заранее зарегистрироваться на сайте проекта "Мой спортивный район".

