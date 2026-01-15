Горнолыжные комплексы Московского региона стали полноценными курортами

Столичный регион превратился в полноценный горнолыжный курорт. В эту зиму здесь много снега, работают трассы с прокатом и инструкторы. В крупных комплексах количество склонов может доходить до 20.

Инструктор по горным лыжам Екатерина Дацковская отметила, что обильные снегопады позволили открыть все трассы, но усложнили дорогу для посетителей. Управляющий директор спортивно-туристического комплекса "Воробьевы горы" Николай Круглов считает его домашним курортом, где можно вспомнить навыки катания.

