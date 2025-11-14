Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 ноября, 23:00

Спорт

Москвичи могут бесплатно заниматься гимнастикой в спорткомплексах

Москвичи могут бесплатно заниматься гимнастикой в спорткомплексах

"Миллион вопросов": фитнес-тренер рассказала, как начать здоровый образ жизни

Спортсмен прислал видео со своими тренировками в эфир телеканала Москва 24

Москвичи могут записаться на бесплатные занятия по гимнастике в спорткомплексе "Одиссей"

Ведущие и корреспонденты телеканала Москва 24 показали, как они занимаются спортом

Телезритель Москвы 24 показал свою тренировку по плаванию

Два миллиона рублей разыграют на чемпионате России по паделу

Житель Москвы показал свою тренировку в танцевальном стиле

Корреспондент Москвы 24 показала свою тренировку по волейболу

Зрительница Москвы 24 показала свою тренировку в зале со штангой

В Москве доступны бесплатные тренировки по гимнастике для жителей всех возрастов. Занятия проходят в современных спортивных комплексах, таких как "Одиссей", где профессиональные инструкторы помогают освоить базовые упражнения.

Тренировки включают работу с гимнастическими палками для развития суставов и улучшения гибкости. Участники занимаются разнообразными упражнениями со шведской стенкой, гирями и другим спортивным инвентарем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоДарья КрамароваАнгелина Жукова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика