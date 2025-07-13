Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 июля

На "ЦСКА Арене" началось одно из самых ожидаемых спортивных событий – хоккейный "Матч года 2025". На льду – все российские звезды Национальной хоккейной лиги (НХЛ), включая Александра Овечкина, Артемия Панарина и Михаила Сергачева. Матч благотворительный, средства от проданных билетов направят нуждающимся.

В воскресенье, 13 июля, воздух в столице прогрелся до 30 градусов. Температура городских водоемов составила 25 градусов – это теплее, чем на черноморских курортах.

Московские коммунальщики помогают городам-побратимам Донецку и Луганску подготовиться к холодному сезону. Как рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, в Донецке специалисты должны запустить отопление в тысячах жилых домов, а еще на сотнях социальных объектов. Работают 18 аварийных бригад.

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