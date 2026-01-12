Футболист Писарев рассказал, легко ли стать профессиональным спортсменом

Профессиональный спорт – это спорт единиц, заявил многократный чемпион России по футболу, тренер национальной сборной Николай Писарев.

При этом совсем иная ситуация в массовом или любительском спорте. Писарев призвал россиян побороть свою лень и прийти на футбольные, хоккейные и другие площадки.

