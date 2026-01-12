12 января, 12:30Спорт
Футболист Писарев рассказал, легко ли стать профессиональным спортсменом
Профессиональный спорт – это спорт единиц, заявил многократный чемпион России по футболу, тренер национальной сборной Николай Писарев.
При этом совсем иная ситуация в массовом или любительском спорте. Писарев призвал россиян побороть свою лень и прийти на футбольные, хоккейные и другие площадки.
Подробнее о том, как заставить себя заниматься ежедневными упражнениями – в эфире телеканала Москва 24.
