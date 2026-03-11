Шведская биатлонистка подарила свою медаль юной болельщице на трибунах

Шведская биатлонистка Ханна Эберг подарила свою серебряную медаль юной болельщице на трибунах. Индивидуальную гонку в Контиолахти выиграла ее сестра Эльвира, так что золото осталось в семье.

Баскетболист Шакил О'Нил встретился с самой высокой профессиональной моделью мира, россиянкой Екатериной Лисиной. Рост спортсмена – 216 сантиметров, девушки – 206. В 2007 году Екатерина взяла золото баскетбольной Евролиги, но потом бросила спорт ради карьеры модели.

