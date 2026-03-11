Фигуристы Никита и София Сарновские перешли к тренеру Этери Тутберидзе

Фигуристы Никита и София Сарновские сменили тренерскую школу. Спортсмены перешли от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. Ранее Никита Сарновский сообщил в социальных сетях об уходе из академии Плющенко и поблагодарил тренерский штаб за совместную работу.

Футболист клуба "Леон" едва не забил мяч в свои ворота в матче чемпионата Мексики. Защитник Хайне Баррейро пытался сделать передачу своему вратарю. Игрок не рассчитал силу удара и отправил мяч в сторону собственных ворот с центра поля. Голкипер Оскар Гарсия успел добежать до мяча и сохранил ворота своей команды в неприкосновенности.

