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07 ноября, 11:45

Спорт

Глава Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе рассказала об отношении к подопечным

Глава Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе рассказала об отношении к подопечным

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что готова на все ради своих спортсменов и сотрудников. Кроме того, она рассказала, что никогда прилюдно ни с кем не ругалась, однако могла жестко высказаться тет-а-тет.

При этом Вяльбе отметила, что когда она не согласна с кем-то, она может сделать публичное заявление.

Большое интервью с Еленой Вяльбе выйдет в четверг, 7 ноября, в эфире телеканала Москва 24.

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