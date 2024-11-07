Глава Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе рассказала об отношении к подопечным

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что готова на все ради своих спортсменов и сотрудников. Кроме того, она рассказала, что никогда прилюдно ни с кем не ругалась, однако могла жестко высказаться тет-а-тет.

При этом Вяльбе отметила, что когда она не согласна с кем-то, она может сделать публичное заявление.

Большое интервью с Еленой Вяльбе выйдет в четверг, 7 ноября, в эфире телеканала Москва 24.