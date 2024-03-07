Глава ФЛГР Вяльбе раскритиковала хранение допинг-проб в течение 10 лет

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала практику хранения допинг-проб спортсменов на протяжении десяти лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Всемирный антидопинговый кодекс допускает хранение некоторых допинг-проб спортсменов долгое время. Благодаря этому пробу могут проверить еще раз.

Однако Вяльбе считает, что кодекс нужно пересмотреть. Она напомнила, что допинг-лист расширяется ежегодно.

"И когда я слышу, что есть некий препарат, который защищает тебя от астмы, и WADA его проверила и сообщила, что нет никакой помощи спортивному результату, у меня возникает вопрос – а зачем он тогда в этом листе? И таких же препаратов очень много", – сказала собеседница агентства.

Президент федерации также добавила, что факт хранения некоторых проб в течение десяти лет для нее является загадкой. По такой логике, уверена она, можно вручать медали Олимпийских игр посмертно.

До этого стало известно, что более 400 дел по нарушению антидопинговых правил российскими спортсменами, которые возбудили на основании информации Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), закрыли без вынесения обвинений. Согласно документу, было зарегистрировано 834 возможных случая нарушения, однако 409 дел закрыли безрезультатно.



Новости мира: CAS дисквалифицировал фигуристку Валиеву за нарушение антидопинговых правил