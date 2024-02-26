CAS зарегистрировал 4 апелляции на решение ISU о перераспределении медалей Олимпиады

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Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал четыре апелляции на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении медалей командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Об этом сообщается на сайте инстанции.

В январе CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Ее проба от 25 декабря 2021 года показала присутствие запрещенного препарата "Триметазидина".

В связи с этим Международный союз конькобежцев (ISU) присудил фигуристам из РФ третье место в командном турнире на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Это произошло из-за вычета результата дисквалифицированной Валиевой.

Первое место теперь занимает команда США, следом расположилась Япония. Канада заняла четвертое место.

В свою очередь, Федерация фигурного катания Канады совместно с Национальным олимпийским комитетом (НОК) решила подать апелляцию на решение ISU о перераспределении медалей Олимпиады 2022 года.

Ранее Владимир Путин поручил подготовить предложения по участию российских спортсменов в Олимпиаде в Париже. По его словам, этим вопросом займутся министерство спорта страны и Олимпийский комитет России (ОКР).

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