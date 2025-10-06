Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 октября, 10:30

Спорт

Новости регионов: во Владивостоке завершился финал личного чемпионата России по спидвею

Новости регионов: во Владивостоке завершился финал личного чемпионата России по спидвею

"Флорида Пантерз" обыграла "Тампа-Бэй Лайтнинг" в предсезонном матче НХЛ

Новое круглогодичное место для встреч появилось у фанатов бега в Москве

ЦСКА обыграл "Спартак" в матче чемпионата России по футболу

Всероссийские соревнования по художественной гимнастике прошли в выходные

Беговой сезон в Москве завершился масштабным спортивным фестивалем

Сезон большого бега в Москве завершился фестивалем "Моя столица"

Награждение победителей полумарафона фестиваля "Моя столица" началось в Москве

Участники фестиваля "Моя столица" начали готовиться к 10-километровому забегу

Победительница полумарафона "Моя столица" поделилась впечатлениями от забега

Во Владивостоке завершился финал личного чемпионата России по спидвею. Это гонки на мотоциклах по овальным трекам со специальным покрытием. Победителем стал участник приморской команды "Восток" Сергей Логачев. Он решил не сходить с дистанции, несмотря на то, что накануне получил травму. Второе и третье места в личном чемпионате заняли спортсмены команды "Мега-Лада" из Тольятти Роман Лахбаум и Виктор Кулаков.

В Иркутске восстанавливают подачу электричества в пять тысяч жилых домов. Провода оборвал сильный снегопад. Также замело дороги. С 45-го по 100-й километр трассы "Байкал" действует ограничение для грузовиков и автобусов. Там проходит противогололедная обработка. На дорогах работает коммунальная техника. Синоптики сообщили, что первый снег в регионе быстро растает и туда еще вернется осень.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортрегионыпогодавидеоЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика