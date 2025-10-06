06 октября, 10:30Спорт
Новости регионов: во Владивостоке завершился финал личного чемпионата России по спидвею
Во Владивостоке завершился финал личного чемпионата России по спидвею. Это гонки на мотоциклах по овальным трекам со специальным покрытием. Победителем стал участник приморской команды "Восток" Сергей Логачев. Он решил не сходить с дистанции, несмотря на то, что накануне получил травму. Второе и третье места в личном чемпионате заняли спортсмены команды "Мега-Лада" из Тольятти Роман Лахбаум и Виктор Кулаков.
В Иркутске восстанавливают подачу электричества в пять тысяч жилых домов. Провода оборвал сильный снегопад. Также замело дороги. С 45-го по 100-й километр трассы "Байкал" действует ограничение для грузовиков и автобусов. Там проходит противогололедная обработка. На дорогах работает коммунальная техника. Синоптики сообщили, что первый снег в регионе быстро растает и туда еще вернется осень.
