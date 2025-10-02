Фигуристка Камила Валиева возобновит спортивную карьеру. Она ушла от тренера Этери Тутберидзе и теперь будет тренироваться под руководством Светланы Соколовской. Об этом сообщила фигуристка Татьяна Навка, в чьей спортивной школе будет заниматься Валиева.

Спортсменка была дисквалифицирована на четыре года. Скандал произошел после ее триумфального выступления на Олимпиаде в 2022 году. Тогда фигуристку обвинили в применении допинга, а позже суд не принял ее доводы и объяснения. Все результаты состязаний аннулировали, из-за чего российские спортсмены опустились с первого места на третье, а верхнюю ступень пьедестала заняла команда США.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.