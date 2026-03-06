График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта, 08:00

Спорт

Бесплатные тренировки по плаванию пройдут в комплексе "Формула воды"

Бесплатные тренировки по плаванию пройдут в комплексе "Формула воды"

Теннисистка Андреева стала приводить с собой на турниры собаку

В Италии стартуют зимние Паралимпийские игры

Первый матч полуфинала Кубка России по футболу проходит в Москве

Матч между московскими "Динамо" и "Спартаком" стартовал на стадионе "ВТБ Арена"

Футбольные фанаты призвали бойкотировать чемпионат мира 2026 года

"Москва – столица спорта": состоялся турнир по теннису

Бесплатные занятия по растяжке и фитнесу подготовили для москвичей на ВДНХ

Первое московское дерби в нынешнем сезоне пройдет на стадионе "ВТБ Арена"

Затруднения движения возможны на севере Москвы вечером 5 марта из-за матча

В рамках проекта "Мой спортивный район" для детей и взрослых подготовили бесплатные тренировки по плаванию в спорткомплексе "Формула воды". Они пройдут 6 марта в 11:45.

Для любителей водных приключений доступны тренировки по гребле на байдарках и каноэ в спорткомплексе "Серебряный". Такие занятия способствуют развитию мышечной массы, укреплению опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика