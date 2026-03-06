Бесплатные тренировки по плаванию пройдут в комплексе "Формула воды"

В рамках проекта "Мой спортивный район" для детей и взрослых подготовили бесплатные тренировки по плаванию в спорткомплексе "Формула воды". Они пройдут 6 марта в 11:45.

Для любителей водных приключений доступны тренировки по гребле на байдарках и каноэ в спорткомплексе "Серебряный". Такие занятия способствуют развитию мышечной массы, укреплению опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.