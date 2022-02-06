КХЛ отменило оставшиеся матчи регулярного чемпионата

Регулярный чемпионат континентальной хоккейной лиги из-за коронавируса завершится досрочно. Оставшиеся матчи доигрывать не будут. Команды, которые пройдут в плей-офф, определят по проценту побед. Такую практику уже применяли, уточнил президент Лиги Алексей Морозов. Сейчас чтобы доигрывать по правилам, пришлось бы летать в разные города, а это дополнительный риск для спортсменов и для представителей клубов. Что касается кубка Гагарина, то розыгрыш планируют начать 1 марта, а проводить будут по четыре матча через день.

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