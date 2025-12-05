Российским самбистам вернули право выступать на турнирах с флагом и гимном. Такое решение принял Исполком Международной федерации самбо, сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

В октябре эта норма была применена для юношей и юниоров, а теперь ее распространили на все возрастные категории. Полноценно представлять свою страну на международных соревнованиях самбисты смогут с 1 января 2026 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.