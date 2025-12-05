Форма поиска по сайту

05 декабря, 07:00

Российским самбистам вернули право выступать на турнирах с флагом и гимном

Москвичам рассказали, на какие бесплатные тренировки можно сходить в столице 5 декабря

Главного тренера ФК "Балтика" Талалаева дисквалифицировали на 3 матча

Соревнования по фитнес-аэробике начались в Москве

Москвичей пригласили на тренировки по фитнес-аэробике

Москвичам напомнили про бесплатные тренировки по футболу для детей и взрослых

Футболист Неймар забил три гола за 17 минут в матче чемпионата Бразилии

Московский проект "Мой спортивный район" перешел на зимний формат

Александр Овечкин инициировал рукопожатие игроков с капитаном "Лос-Анджелес Кингз"

Российским самбистам вернули право выступать на турнирах с флагом и гимном. Такое решение принял Исполком Международной федерации самбо, сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

В октябре эта норма была применена для юношей и юниоров, а теперь ее распространили на все возрастные категории. Полноценно представлять свою страну на международных соревнованиях самбисты смогут с 1 января 2026 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

спортвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

