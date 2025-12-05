Москвичам рассказали, на какие бесплатные тренировки можно сходить в столице 5 декабря. Жители города могут записаться на занятия по плаванию, атлетической или оздоровительной гимнастике и скандинавской ходьбе.

Всего в городе доступны около 80 дисциплин в рамках проекта "Мой спортивный район". Это как групповые секции, так и индивидуальные занятия. Их проводят в спортивных комплексах и на свежем воздухе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.