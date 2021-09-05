В общем медальном зачете команда ПКР заняла четвертое место Олимпийских игр

В общем зачете команда паралимпийского комитета России (ПКР) заняла четвертое место. В общей сложности российские спортсмены заработали 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых медалей.

На первом месте с большим отрывом идут китайцы. У них 96 золота, 60 серебра и 51 бронза. Следом за ними – Великобритания, у которой 41 награда высшей пробы, а также США – 37 золотых медалей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

