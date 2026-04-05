Забег "Апрель" собрал в "Лужниках" около 6 тысяч участников

Вдохнуть весну полной грудью: 5 апреля в столице стартовал большой беговой сезон. На территории олимпийского комплекса "Лужники" прошел забег "Апрель".

В мероприятии, организованном при поддержке столичного департамента спорта, приняли участие около 6 тысяч человек. На старт дистанции в 5 километров вышли как опытные бегуны, так и те, кто только начал осваивать это вид спорта.

Среди мужчин быстрее всех оказался пятикратный победитель этого забега Иван Панферов. Он преодолел дистанцию за 14 минут 51 секунду. В женском зачете первое место заняла Юлия Конякина с результатом 16 минут 58 секунд.

Атмосферой первого весеннего старта прониклась ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.