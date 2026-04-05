Новости спорта: "Спартак" сыграет с "Локомотивом" 5 апреля

Важный футбольный матч для московских болельщиков пройдет в воскресенье, 5 апреля. На стадионе в Тушине "Спартак" примет "Локомотив". На встрече ждут минимум 35 тысяч зрителей. В связи с ажиотажем автомобилистам на участке Волоколамского шоссе в районе стадиона рекомендовали планировать маршрут с учетом возможных пробок.

В Российской футбольной премьер-лиге начались главные матчи. Ничьей закончилась недавняя встреча между столичным "Динамо" и "Оренбургом". Сейчас бело-голубые занимают 9 позицию в рейтинге.

В американском Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ этого сезона между клубами "Нью-Джерси Дэвилз" и "Монреаль Канадиен". В составе победителей голами отличились Джейден Страбл, Лэйн Хатсон и российский нападающий Иван Демидов.

