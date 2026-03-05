Бесплатные занятия по растяжке и фитнесу подготовили для москвичей на ВДНХ

В рамках проекта "Мой спортивный район" для детей и взрослых подготовили бесплатные занятия по растяжке и фитнесу на ВДНХ. Такие тренировки помогут укрепить сердечно-сосудистую систему и зарядиться бодростью.

В досуговом центре "Крылья" проведут занятие по шашкам. Эта игра развивает логическое мышление, память, пространственное воображение и учит принимать верные решения. В спорткомплексе "Вешняки" проведут занятие по атлетической гимнастике.

