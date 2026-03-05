График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

05 марта, 08:00

Спорт

Бесплатные занятия по растяжке и фитнесу подготовили для москвичей на ВДНХ

Бесплатные занятия по растяжке и фитнесу подготовили для москвичей на ВДНХ

Первое московское дерби в нынешнем сезоне пройдет на стадионе "ВТБ Арена"

Затруднения движения возможны на севере Москвы вечером 5 марта из-за матча

Болельщик московского "Спартака" выиграл "Москвич-3" в розыгрыше

Россиянин Филиппов завоевал золото на Чемпионате Европы по ски‑альпинизму

"Москва – столица спорта": состоялись соревнования по зимнему гольфу

"Новости дня": новый сезон проекта "Мой спортивный район" стартует в Москве

Бесплатные тренировки по танцевальному фитнесу пройдут на ВДНХ

Звезда "Лос-Анджелес Лейкерс" забивал мячи спиной к кольцу в матче НБА

ФК "Барселона" победил "Атлетико" в ответном матче Кубка Испании

В рамках проекта "Мой спортивный район" для детей и взрослых подготовили бесплатные занятия по растяжке и фитнесу на ВДНХ. Такие тренировки помогут укрепить сердечно-сосудистую систему и зарядиться бодростью.

В досуговом центре "Крылья" проведут занятие по шашкам. Эта игра развивает логическое мышление, память, пространственное воображение и учит принимать верные решения. В спорткомплексе "Вешняки" проведут занятие по атлетической гимнастике.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

