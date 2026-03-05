Первое московское дерби в нынешнем сезоне пройдет на стадионе "ВТБ Арена"

На стадионе "ВТБ Арена" пройдет первое московское дерби в сезоне – встретятся "Динамо" и "Спартак". Обе команды начали сезон с побед, но "Спартак" провел матч в Сочи, и времени на восстановление у него было меньше.

Долгое время оба клуба делили стадион в "Петровском парке". Победитель определится по сумме двух встреч – 5 и 18 марта. Проигравший из турнира не вылетит и сможет сыграть снова в суперфинале кубка в мае.

