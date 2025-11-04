Российская теннисистка одержала победу на Итоговом турнире WTA

Елена Рыбакина разгромила Игу Швентек на Итоговом теннисном турнире WTA. Матч прошел в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Игра окончилась со счетом 3:6, 6:1, 6:0.

Российский хоккеист клуба "Коламбус Блю Джекетс" Кирилл Марченко продлил свою результативную серию в НХЛ до пяти матчей. В последней игре против "Айлендерс" форвард отметился передачей. Всего за 12 встреч этого сезона на его счету уже 12 очков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.