04 ноября, 10:00

Российская теннисистка одержала победу на Итоговом турнире WTA

Москвичам рассказали, где в столице проводят бесплатные тренировки

Москвичам доступны тренировки по свыше 70 видам спорта в рамках городских проектов

Бесплатные спортивные секции открыты для посещения в Москве

Москвичи могут бесплатно посетить спортивные секции в разных районах города

Женский "Спартак" впервые в истории стал чемпионом России по футболу

Жители столицы смогут бесплатно заняться спортом на сотнях площадок

Спартакиада "Мой спортивный район" проходит в Москве

Москвичи могут бесплатно заниматься зумбой в рамках "Спортивных выходных"

Спартакиада "Мой спортивный район" охватила 10 городских округов

Елена Рыбакина разгромила Игу Швентек на Итоговом теннисном турнире WTA. Матч прошел в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Игра окончилась со счетом 3:6, 6:1, 6:0.

Российский хоккеист клуба "Коламбус Блю Джекетс" Кирилл Марченко продлил свою результативную серию в НХЛ до пяти матчей. В последней игре против "Айлендерс" форвард отметился передачей. Всего за 12 встреч этого сезона на его счету уже 12 очков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

спортвидеоПолина Брабец

