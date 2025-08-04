Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 августа, 12:30

Спорт

Новости регионов: полумарафон "Северная столица" прошел в Петербурге

Новости регионов: полумарафон "Северная столица" прошел в Петербурге

Интеллектуальные активности можно посетить в рамках проекта "Лето в Москве"

Новости мира: два водяных торнадо образовались на северо-востоке Италии

Новости регионов: в Ленобласти возбудили дело после аварии с автобусом и поездом

Российский пловец Колесников взял золото на чемпионате мира в Сингапуре

Более 190 тысяч человек стали гостями фестиваля "Ночь московского спорта"

Собянин: создаем спортивные кластеры и прогулочные маршруты на месте пустырей

"Московские экстремальные игры" впервые прошли на стадионе "РЖД Арена"

На стадионе "РЖД Арена" впервые проводят "Московские экстремальные игры"

В ночном велофестивале в Москве приняли участие 55 тысяч человек

Традиционный полумарафон "Северная столица" состоялся в воскресенье, 3 августа, в Санкт-Петербурге. Маршрут проходил мимо главных достопримечательностей города: Казанского и Исаакиевского соборов, Петропавловской крепости и Адмиралтейства. Для участников подготовили 2 дистанции: классическую длиной в 21 километр и облегченную в 10 километров.

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за столкновения туристического автобуса и грузового поезда в Ленобласти. В аварии погиб 1 человек и пострадали 16. Всего в автобусе находились 37 человек, он следовал из Кеми в Ярославль. Проверку проводит местная транспортная прокуратура, причины аварии устанавливают.

Свыше 200 сотрудников МЧС ликвидируют последствия шторма в Туапсинском районе Краснодарского края. Также привлечена техника. Специалисты расчищают социальные объекты от ила и мусора, а также помогают жителям частных домов. Ущерб от подтоплений оценивает комиссия.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортпроисшествияДТПпогодарегионывидеоМария РыбаковаИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика