Новости регионов: полумарафон "Северная столица" прошел в Петербурге

Традиционный полумарафон "Северная столица" состоялся в воскресенье, 3 августа, в Санкт-Петербурге. Маршрут проходил мимо главных достопримечательностей города: Казанского и Исаакиевского соборов, Петропавловской крепости и Адмиралтейства. Для участников подготовили 2 дистанции: классическую длиной в 21 километр и облегченную в 10 километров.

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за столкновения туристического автобуса и грузового поезда в Ленобласти. В аварии погиб 1 человек и пострадали 16. Всего в автобусе находились 37 человек, он следовал из Кеми в Ярославль. Проверку проводит местная транспортная прокуратура, причины аварии устанавливают.

Свыше 200 сотрудников МЧС ликвидируют последствия шторма в Туапсинском районе Краснодарского края. Также привлечена техника. Специалисты расчищают социальные объекты от ила и мусора, а также помогают жителям частных домов. Ущерб от подтоплений оценивает комиссия.



Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.